«Торпедо» — «Металлург»: прогноз на матч в Нижнем Новгороде

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Торпедо» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» победит за 2.08.

У «Металлурга» состояние, похоже, получше: свежая демонстрация силы со «Спартаком» — 6:2. Дубли оформили Роман Канцеров и Никита Михайлис, а Владимир Ткачёв раздаёт результативные передачи уже серийно. Плюс Евгений Кузнецов уже в системе и тренируется. Разин, конечно, подчёркивает, что место в составе не гарантировано. И всё же глубина атаки команды впечатляет.

Индивидуальная форма отдельно взятых хоккеистов — ещё один плюс в сторону гостей. Дмитрий Силантьев возглавляет гонку бомбардиров Континентальной хоккейной лиги, набрал 16 очков в 12 матчах. На фоне его «химии» с партнёрами и стабильных спецбригад «Магнитки» каждое удаление для «Торпедо» может обходиться очень дорого.

Прогнозируем, что «Металлург» окажется ближе к победе за счёт глубины и текущей формы лидеров. «Торпедо», разумеется, упрётся. Оно не просто так находится в топ-3 Западной конференции, однако без Атанасова будет трудно держать опасный для соперника темп. Команда Разина чаще превращает моменты в голы и качественно закрывает свои зоны. Вывод? Победа «Металлурга» в основное время!