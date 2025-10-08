«Динамо» — «Салават Юлаев»: стал известен фаворит матча КХЛ

8 октября 2025 года на «ВТБ Арене» в Москве состоится матч КХЛ, в котором сыграют московское «Динамо» и «Салават Юлаев». Начало — в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Москвы. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.74, а шансы «Салавата Юлаева» по итогам 60 минут оценили в 4.16.

Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.75. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.80.