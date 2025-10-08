«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев».

Ставка: «Динамо» не проиграет «Салавату Юлаеву» + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.20.

«Динамо» только начало приходить в оптимальную форму, а старт сезона выдался крайне неудачным. Теперь нужно навёрстывать и добирать очки, которые были упущены. В последних шести матчах одержано пять побед. У «Салавата Юлаева» дела намного хуже.

Последнее место в таблице Восточной конференции с восемью очками, набранными в 10 матчах. Всего лишь три победы удалось добыть. Две пришлись на последние встречи с «Сибирью» (5:2) и «Сочи» (3:1). До этого была серия из шести поражений. Так отразилось сокращение в финансировании. Не получилось укрепить состав, поэтому тяжело конкурировать с сильными клубами.

Без Александра Хмелевски стало совсем плохо, а пополнивший клуб в результате обмена с «Ак Барсом» канадец Уайтт Калинюк уж как-то очень долго адаптируется, допускает ошибки. Правда, в прошлой встрече забросил победную шайбу, которая стала для него дебютной. Команда из Уфы очень молодая. Лучший бомбардир — 24-летний Данил Алалыкин, играющий в одной тройке с 18-летним Александром Жаровским.

Всё говорит о том, что матч получится скучным. У уфимцев попросту нет конкурентного состава, с которым можно было бы играть в «кто больше забросит», а «Динамо», кажется, и не собирается играть в атакующий хоккей. Москвичи выигрывали у «Салавата Юлаева» пять очных встреч кряду. Скорее всего, смогут как минимум не проиграть, а заброшенных шайб будет не больше пяти.