«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру НХЛ «Вашингтон» — «Бостон».

Ставка: «Вашингтон» победит за 1.90.

Предсезонку подопечные Спенсера Карбери провели весьма успешно. Выиграли пять из шести встреч. Единственное поражение потерпели как раз в матче с «Бостоном» (1:3), но незадолго до этого учинили ему разгром со счётом 5:2.

В «Бостоне» произошло много изменений после неудачного прошлого сезона. Такой и должна быть реакция. Его возглавил экс-тренер сборной Германии Марко Штурм. Последние годы он работал с клубом из АХЛ. Во-первых, он умеет развивать молодых хоккеистов. Во-вторых, это сильный специалист, предпочитающий надёжную оборонительную структуру.

Следом изменения пережил состав. Особенно выделим переход Таннера Жанно, очень полезного в силовой борьбе. В основном — хоккеисты с большим опытом за плечами. Сохранили «Брюинз» Давида Пастрняка, Элиаса Линдхольма и Никиту Задорова. Россиянин продемонстрировал шикарную форму на предсезонке, забросив три шайбы в двух встречах с «Рейнджерс» (5:4 ОТ и 4:1).

Дома «Вашингтон» должен выигрывать, чтобы осчастливить своих болельщиков. В последней встрече предсезонки он уступил «Бостону», но Карбери экспериментировал. А вот до этого разгромили соперника, причём тогда ещё не вернулся в состав Александр Овечкин.