«Эдмонтон» — «Калгари»: назван фаворит матча НХЛ

В ночь на 9 октября 2025 года в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз». Начало — в 5:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эдмонтона» в основное время можно с коэффициентом 1.79, а шансы «Калгари» по итогам 60 минут оценили в 3.85.

Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.72, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 2.12.

Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.50.

