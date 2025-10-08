«Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру НХЛ «Эдмонтон» — «Калгари».

Ставка: «Эдмонтон» победит с форой (-1.5) за 2.18.

Дважды «Ойлерз» встречались с «Калгари» в сентябре. Один матч выиграли (3:0), а в другом — уступили (2:3 ОТ). «Флэймз» провели неудачный минувший сезон и даже не сыграли в плей-офф. Несмотря на это, руководство приняло решение сохранить у руля Райана Хаску.

Очень плохие результаты перед стартом регулярки. Всего три победы в восьми встречах. Да и те нельзя назвать успехом. Последние два матча «Калгари» проиграл с треском — «Ванкуверу» (1:8) и «Виннипегу» (4:5 ОТ). Вина лежит не только на голкиперах. Защита тоже не внушает никакого доверия, теряется и не успевает за быстрыми атаками. Поэтому с «Эдмонтоном», у которого одна из сильнейших линий нападения в лиге, «Калгари» не справиться.

Предсезонка — это одно, а официальная часть сезона — совсем другое. Здесь «Ойлерз» покажут более собранную и целеустремлённую игру. Плюс они хорошо изучили соперника за те два товарищеских матча. Можно ставить на победу с разницей не менее двух шайб. Уже не терпится вновь увидеть голы Макдэвида и Драйзайтля.