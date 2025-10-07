Скидки
«Торпедо» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

«Торпедо» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ
Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
«Металлург» с первых дней сезона хочет всем показать, что именно он является главным претендентом на Кубок Гагарина. Если Евгений Кузнецов вольётся в сочетания Андрея Разина, то «металлурги» станут действительно той силой, которая будет способна дойти до финала без особых проблем. Но это дела будущие, а пока идёт регулярный чемпионат, в котором магнитогорцы наравне с ярославским «Локомотивом» возглавляют общую таблицу Континентальной хоккейной лиги.

«Торпедо» удивило всех на старте, но сейчас находится не в лучшей форме. После успешного вояжа в Санкт-Петербург коллектив Исакова уступил дважды в родных стенах «Северстали» и «Динамо». Причём в игре с москвичами нижегородцы достаточно часто находились в чужой зоне, внутри которой наносили много бросков по воротам Подъяпольского, но распечатать вратаря бело-голубых больше одного раза не смогли. Торпедовцы точно постараются сделать так, чтобы хотя бы один из матчей в домашней серии не остался без очков.

Прогнозирую не голевую феерию, но матч, в котором будет достаточно заброшенных шайб для длинного послематчевого обзора. И «Торпедо», и «Металлург» умеют играть в атаку. В этой встрече игры в средней зоне будет минимум, что, конечно, сначала приведёт к большему количеству моментов, а потом, как следствие, и голов. Команды могут начать радовать зрителей прямо с первых минут матча», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

