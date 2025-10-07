«Торпедо» — «Металлург»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург».

Ставка: тотал «Металлурга» больше 2.5 за 1.64.

«Металлург» был беспощаден к «Спартаку», разгромив его 6:2 на глазах московских болельщиков. Впечатление, что команда торопилась поскорее завершить матч и отправиться дальше. Гости открыли счёт на шестой минуте, к концу первого периода Канцеров оформил дубль (2:1), потом был и дубль Михайлиса, который в итоге записал на свой счёт 2+2. Магнитогорцы, окрылённые счётом 6:1, раньше времени расслабились и получили вторую шайбу за 51 секунду до конца встречи.

Победа над красно-белыми помогла «Металлургу» подняться на первое место Востока с 20 очками и разницей шайб 47:30.

У второго на Западе «Торпедо» (17 очков) есть свои цели. Отрыв от ближайших оппонентов — три очка, но команда провела больше всех матчей в конференции (13) и не имеет запаса. После двух побед над СКА (5:2 и 3:2 ОТ) впечатление, что силы иссякли. Слишком много было вложено в реванш над коллективом Ларионова. Теперь торпедовцы забуксовали, проиграв две выездные встречи: 3:5 «Северстали» и 1:4 «Динамо». В обоих случаях в воротах был Кульбаков, как и в поражениях против «Нефтехимика» и минского «Динамо». Возможно, команда играет менее собранно в определённых моментах, слишком много вешая на вратаря.

Последний раз на своей территории торпедовцы побеждали 12 сентября, с тех пор у них в копилке три домашних провала. Конечно, стоит учитывать и то, что «Металлург» уже третий матч на выезде, возможно устал. Но также обращаем внимание и на показатели: четыре гостевые победы в этом сезоне.

Две очные встречи в прошлом сезоне пробили тотал больше 7.5, да и в семи из девяти последних матчей было минимум по пять голов. С новым тренерским штабом «Торпедо» больше дорожит шайбой и старается не разбазаривать моменты, хотя в двух недавних матчах хозяева пропустили 9 голов. Одно точно — нужно подтягивать игру дома. «Металлург» в среднем производит минимум три шайбы и на данный момент выглядит стабильнее», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».