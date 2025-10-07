«Ак Барс» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Казани

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 4.5 за 2.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команда Анвара Гатиятулина начала сезон неровно, болельщики всерьёз заговорили о возможной отставке главного тренера — настолько неожиданными были результаты для топ-клуба КХЛ. Казанцы провели 12 матчей и потерпели шесть поражений, причём на старте чемпионата у них была неприятная серия неудач, которая вызвала немало вопросов к игре команды. Однако со временем «Ак Барс» сумел выровняться и показать, что способен возвращаться в борьбу за верхние строчки. Также в сентябре казанцы усилили состав — в команду пришёл один из самых ярких форвардов лиги, Саша Хмелевски, который должен добавить «барсам» креативности и стабильности в атаке. В последних домашних матчах казанцы уверенно обыграли «Амур» — сначала 5:1, затем 3:1, и, кажется, постепенно обретают уверенность и стиль, к которому привыкли их болельщики. При родных трибунах команда будет предельно мотивирована и самоотверженна, ведь всем хочется доказать, что кризис остался позади.

Для астанчан этот сезон проходит вполне достойно, особенно если учитывать тот факт, что команда и не претендует на статус топа. Под руководством Михаила Кравца команда показывает характер и стремление к борьбе. Да, в середине сентября у «Барыса» была серия из четырёх поражений, но казахстанцы не опускают руки и стараются действовать максимально собранно в каждой встрече. Возможно, где-то им не хватает громких фамилий, однако коллектив компенсирует это командной игрой. Вратарская бригада в лице Андрея Шутова и Адама Шила выглядит неплохо, а в атаке выделяются Эмиль Галимов и Майк Веккионе, которые регулярно создают опасные моменты у ворот соперников.

Чего можно ждать от матча? «Ак Барс» дома будет играть первым номером, активно нагнетая с первых минут. Казанцы мотивированы вернуть доверие болельщиков и показать свою былую мощь, а «Барыс» попытается ответить на это самоотверженной обороной и быстрыми контратаками. Отсюда такой прогноз», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».