«Спартак» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 7 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Спартака» за 1.92.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Команда Алексея Жамнова продолжает искать свой игровой баланс. Пока красно-белые не демонстрируют тех результатов, которых ждут болельщики от московского топа. В 12 сыгранных матчах у москвичей всего пять побед — не тот показатель, который соответствует амбициям команды. При этом «Спартак» способен как разгромить соперника, так и сам уступить с крупным счётом: после побед над «Трактором» (6:3) и СКА (3:1) москвичи проиграли «Металлургу» (2:6). Такая нестабильность напрямую связана с проблемами в обороне и неуверенной игрой вратарской бригады — Артём Загидулин и Дмитрий Николаев пока не могут найти свою лучшую форму. Однако атакующая линия у спартаковцев по-прежнему мощная и зрелищная: команда много бросает, создаёт моменты и часто радует болельщиков красивыми комбинациями. Если москвичи сумеют сократить количество ошибок в защите, они вполне способны навязать борьбу любому сопернику.

Что касается «Шанхайских Драконов», то коллектив Жерара Галлана приятно удивляет всех поклонников КХЛ. После переезда и масштабной перестройки состава в межсезонье команда показывает стабильный и яркий хоккей. Сейчас у «драконов» идёт отличная серия побед — они одолели «Ладу» (4:1), «Спартак» (3:1) и «Трактор» (5:4 ОТ). Для команды, от которой никто не ожидал серьёзных результатов, это уже маленькая сенсация. Галлан сумел выстроить дисциплинированную, организованную систему: команда действует собранно в защите, а в атаке старается играть в темп и быстро переходить из обороны в нападение. Вратарская бригада в лице Патрика Рыбара и Андрея Кареева пока внушает уверенность — стабильность голкиперов стала одной из ключевых составляющих успеха на старте сезона.

Чего я жду от матча? Обе команды играют в открытый атакующий хоккей. «Спартак» дома всегда старается действовать активно и агрессивно, а «Шанхай», наоборот, способен наказать за ошибки. Хотя буквально 28 сентября команды уже играли в Москве друг с другом, и тогда всё завершилось победой «Шанхая». На этот раз, я думаю, можно брать победу красно-белых. Реванш вероятен», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».