«Флорида» — «Чикаго»: прогноз Дарьи Мироновой на стартовый матч сезона НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Чикаго».

Ставка: победа «Флориды» за 1.64.

«Первый матч сезона обещает быть особенным для хозяев, которые перед игрой проведут церемонию поднятия чемпионского баннера. Это должно дать им дополнительный стимул для успешного вечера.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 08 октября 2025, среда. 00:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго

Несмотря на серьёзные межсезонные потери (Ткачук, Барков и Носек), «Флорида» в хорошей рабочей форме. Большой груз в топ-6 ляжет на игроков из костяка, который сохранился. Главный тренер «пантер» сразу отрезал все домыслы, сказав, что команда не ищет замену Александру Баркову — его просто невозможно заменить. Но в целом у команды хватает глубины, чтобы ровно войти в сезон. Интересно будет следить за новым дуэтом вратарей Бобровский – Тарасов. Второй получает шанс на свежий старт и развитие карьеры.

«Чикаго» за лето слегка изменился. Ушёл один из лидеров Филипп Курашёв (пять сезонов, 130 очков), а тренерский штаб усилился — именно Джефф Блэшилл в роли ассистента «Тампы» хорошо знаком с «Пантерз» и понимает, что без напора и агрессивного форчекинга в игре с таким оппонентом не обойтись. Придётся расчищать дорогу для капитана. Скорее всего, больше шансов получит Артём Левшунов. Вратарь Найт подписал новый трёхлетний контракт на $ 17,5 млн, который обязывает его стать более надёжной стеной для команды. Напомню, Спенсер Найт — бывший сменщик Сергея Бобровского в «Пантерз». Предсезонка завершилась тремя поражениями.

Дома «Флорида» успешна в матчах с «Чикаго» с 2022 года: четыре победы подряд, причём трижды пробивался тотал больше 5.5.

«Пантеры» изменились, но не настолько, чтобы терять контроль во встречах с командой в статусе перестройки. Полные трибуны, чествование и дополнительная мотивация действовать за себя и за партнёров в лазарете должны сыграть свою роль. В прошлом сезоне «Флорида» страдала расхлябанностью на старте сезона — хотя бы в этот вечер нужно показать характер, а не чемпионское похмелье», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».