«Флорида» — «Чикаго»: прогноз Дарьи Мироновой на стартовый матч сезона НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Чикаго».
Ставка: победа «Флориды» за 1.64.
«Первый матч сезона обещает быть особенным для хозяев, которые перед игрой проведут церемонию поднятия чемпионского баннера. Это должно дать им дополнительный стимул для успешного вечера.
Несмотря на серьёзные межсезонные потери (Ткачук, Барков и Носек), «Флорида» в хорошей рабочей форме. Большой груз в топ-6 ляжет на игроков из костяка, который сохранился. Главный тренер «пантер» сразу отрезал все домыслы, сказав, что команда не ищет замену Александру Баркову — его просто невозможно заменить. Но в целом у команды хватает глубины, чтобы ровно войти в сезон. Интересно будет следить за новым дуэтом вратарей Бобровский – Тарасов. Второй получает шанс на свежий старт и развитие карьеры.
«Чикаго» за лето слегка изменился. Ушёл один из лидеров Филипп Курашёв (пять сезонов, 130 очков), а тренерский штаб усилился — именно Джефф Блэшилл в роли ассистента «Тампы» хорошо знаком с «Пантерз» и понимает, что без напора и агрессивного форчекинга в игре с таким оппонентом не обойтись. Придётся расчищать дорогу для капитана. Скорее всего, больше шансов получит Артём Левшунов. Вратарь Найт подписал новый трёхлетний контракт на $ 17,5 млн, который обязывает его стать более надёжной стеной для команды. Напомню, Спенсер Найт — бывший сменщик Сергея Бобровского в «Пантерз». Предсезонка завершилась тремя поражениями.
Дома «Флорида» успешна в матчах с «Чикаго» с 2022 года: четыре победы подряд, причём трижды пробивался тотал больше 5.5.
«Пантеры» изменились, но не настолько, чтобы терять контроль во встречах с командой в статусе перестройки. Полные трибуны, чествование и дополнительная мотивация действовать за себя и за партнёров в лазарете должны сыграть свою роль. В прошлом сезоне «Флорида» страдала расхлябанностью на старте сезона — хотя бы в этот вечер нужно показать характер, а не чемпионское похмелье», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».