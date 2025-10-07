«Нефтехимик» — «Амур»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Нижнекамске

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Амур».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 1.90.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» в двух матчах в Казани с «Ак Барсом» выглядел не лучшим образом – хабаровчане создавали мало моментов и уступили с общим счётом 2:8. Не помогло даже то, что казанцы сами находятся не в лучшем состоянии. Поговаривают, что главный тренер хабаровчан Александр Гальченюк серьёзно нагрузил команду во время предсезонной подготовки – возможно, сказывается усталость. Однако «Амур» неплохо начал сезон, набирал очки – и куда всё делось?

У «Нефтехимика» после ярчайшего старта также наступил спад – нижнекамцы уступили дома «Ладе» (1:4) и «Автомобилисту» (2:5). Команда Игоря Гришина продолжает играть в привычном стиле, но, кажется, соперники всё лучше готовятся к игре с «Нефтехимиком». Впрочем, моментов у нижнекамцев хватает, и если они прибавят в реализации, то результаты должны выправиться.

Перед началом сезона нижнекамцы и хабаровчане считались конкурентами за место в плей-офф Восточной конференции, однако сейчас кажется, что это команды разного уровня – при том что бюджет «Амура» выше. Но в «Нефтехимике» и качественнее работают в плане селекции, и тренера подбирали основательно, так что меня это не удивляет», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».