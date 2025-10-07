Скидки
В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за приём ставок у лиц с самозапретом

В Госдуме одобрили законопроект о штрафах за приём ставок у лиц с самозапретом
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий административную ответственность для букмекеров и казино, обслуживающих игроков с самозапретом, сообщает ТАСС.

Документ предлагает ввести штрафы от 50 до 100 тысяч рублей в адрес компаний, принявших ставки у таких лиц. Для должностных лиц размер санкций составит от 10 до 300 тысяч рублей. Кроме того, планируется ввести штрафы за нарушение порядка приёма заявлений на установление запрета.

Поправки, которые узаконят штрафы, планируют внести в КоАП РФ. Они затронут все легальные игорные заведения.

