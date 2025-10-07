Скидки
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: прогнозы и ставки на матч НХЛ 8 октября

В ночь на 8 октября 2025 года в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Начало — в 3:00 мск.

08 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Нью-Йорка. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время можно с коэффициентом 1.82, а шансы «Питтсбурга» по итогам 60 минут оценили в 3.60. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 2.00. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.57.

«Рейнджерс» в межсезонье возглавил бывший тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. А на его место пришёл бывший помощник Питера Лавиолетта Дэн Мьюз, отвечавший в команде из Нью-Йорка за меньшинство.

