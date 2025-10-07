Скидки
Самозапрет на ставки будет вступать в силу в течение 12 часов после подачи заявления

Самозапрет на ставки будет вступать в силу в течение 12 часов после подачи заявления
Самозапрет на участие в азартных играх будет установлен в течение 12 часов после подачи гражданином соответствующего заявления, сообщают «Известия». Соответствующие поправки к законопроекту одобрило Правительство России.

Перечень лиц, оформивших самозапрет на азартные игры, будет обновляться два раза в день — в 12:00 и 24:00 мск.

«Такая периодичность обновления направлена на обеспечение актуальности информации и оперативности применения — как запрета на участие в азартных играх, так и запрета на рассылку рекламы», — заявил председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он также добавил, что в заявлении должен быть указан срок отказа, который не может составлять менее 12 месяцев. Механизм подачи заявления упростят за счёт использования портала «Госуслуги» или обращения в многофункциональные центры (МФЦ).

