«Спартак» — «Шанхайские Драконы»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Спартак» — «Шанхайские Драконы».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.78.

Ребрендинг оживил китайский проект, команда держится в топ-5 Запада. И это вторая очная встреча за 10 дней в «Мегаспорте». В первой москвичи уступили со счётом 1:3. Так что будет вдвойне интересно.

Нынешний фон противоречивый. «Спартак» обыграл СКА (3:1) и «Трактор» (6:3), однако затем болезненно уступил «Металлургу» — 2:6. Обороне нужна корректировка. «Драконы» на том же отрезке выиграли в Москве 3:1 у красно-белых и 5:4 ОТ у «Трактора». Заметен акцент Галлана на скорость и контратаки. Так что гости не закроются.

Ждать «глухую» шахматную партию рискованно, ведь темп будет выше среднего. Хозяева создают моменты регулярно, у гостей тоже всё неплохо в этом плане. А потому можно подумать над ставкой на тотал больше 5.5 шайбы. Возможно, выиграют хозяева, ведь им нужно исправиться за 2:6 в матче с «Металлургом» и взять реванш у китайского клуба.