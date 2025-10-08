Скидки
«Автомобилист» — СКА: определён фаворит матча КХЛ

Аудио-версия:
Комментарии

«УГМК Арена», 8 октября, Екатеринбург. «Автомобилист» Николая Заварухина принимает СКА Игоря Ларионова. Начало игры регулярного чемпионата КХЛ запланировано на 17:00 мск.

Екатеринбуржцы набрали ход и идут с серией из четырёх побед, а петербуржцы находятся на спаде с четырьмя поражениями подряд.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно составляет 44% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 4.30, а победа СКА по итогам трёх периодов оценивается в 2.75.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.47.

Если обе команды забросят минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.60. Буллит в основное время представлен за 6.00.

