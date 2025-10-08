«Автомобилист» — СКА: прогноз на матч в Екатеринбурге

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Автомобилист» — СКА.

Ставка: «Автомобилист» победит за 2.27.

Возможно, «Автомобилист» попробует воспользоваться преимуществом домашнего льда и будет искать быстрый захват территории, ранние прострелы и добивание, нагрузит пятак. СКА же ответит затяжными сменами в чужой зоне и бросками защитников с целью обеспечить трафик. А вот кто лучше сыграет на подборе — получит перевес.

У хозяев короткая скамейка, она будет диктовать аккуратность, ведь гости опасны в большинстве. В том числе за счёт передачи Менелла на диагональ и подставлений клюшки Зыковым. В равных составах «Автомобилист» обязан держать плотность в обороне и срывать вход хоккеистов СКА через центральную зону. Иначе давление будет нарастать.

Прогнозируем в итоге победу «Автомобилиста» в основное время. Аргументы — солидная набранная форма, домашняя обстановка и хорошая работа на пятаке, тогда как у СКА серия поражений бьёт по уверенности и требует сверхточного большинства. Клуб из Санкт-Петербурга найдёт свои моменты, но при нынешней дисциплине и энергии хозяев этого может не хватить. Над Ларионовым сгустятся тучи.