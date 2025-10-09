Скидки
Названы шансы сборной Беларуси в матче отбора ЧМ-2026 с Данией

Комментарии

Нейтральное поле «ZTE Арены», Венгрия, 9 октября. Номинальная хозяйка Беларусь принимает Данию в матче 3-го тура группы C в отборе ЧМ-2026. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Дании предлагается с коэффициентом 1.14, что приблизительно составляет 85% вероятности.

Ничья идёт за 7.40 (12%), а победа сборной Беларуси оценивается в 27.00 (3%).

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 3.00.

