«Сент-Луис» — «Миннесота»: коэффициенты и ставки на матч НХЛ

Комментарии

«Энтерпрайз-центр», 10 октября, Сент-Луис. Местный «Сент-Луис Блюз» Джима Монтгомери принимает «Миннесоту Уайлд» Джона Хайнса. Начало — в 3:00 мск.

Сделать ставку на победу «Сент-Луис Блюз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.45, что приблизительно составляет 41% вероятности. А победа «Миннесоты Уайлд» по итогам трёх периодов оценивается в 2.50.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.84.

Если обе команды забросят минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.51. Буллит в основное время идёт за 11.00.

