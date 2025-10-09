Чехия — Хорватия: определён фаворит матча квалификации ЧМ-2026

9 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Чехия и Хорватия. Встреча состоится на стадионе «Фортуна Арена» в городе Прага (Чехия). Начало — в 21:45 мск. Прошлый очный матч команда Ивана Гашека проиграла 1:5.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 2.45. Шансы сборной Чехии оценили в 3.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.