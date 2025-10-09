Чехия — Хорватия: прогноз на игру в Праге

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Чехия — Хорватия.

Ставка: Хорватия победит за 2.45.

Если сборная Чехии хочет выходить на ЧМ-2026 напрямую, то должна обыгрывать Хорватию с приличной разницей мячей. В противном случае её ждут стыковые матчи, потому что в очной встрече она уступила с разгромным счётом 1:5. Все остальные матчи отбора сборная Чехии выиграла — у Фарерских островов (2:1), Гибралтара (4:0) и Черногории (2:0 и 2:0).

У Златко Далича более звёздный и сыгранный состав, в котором опыт ветеранов удачно сочетается со свежестью молодого поколения. Получил вызов Доминик Ливакович, несмотря на отсутствие игровой практики. Напомним, «Фенербахче» отдал вратаря в аренду «Жироне», где он не может пробиться в основной состав. Златко Далич выразил доверие к голкиперу и пообещал его поддержать. Проблемой может стать правый фланг. Защитник «Баварии» Йосип Станишич получил травму. Вместо него был вызван Домагой Брадарич.

Ну и куда же без легендарного Луки Модрича, который заметно усилил этим летом «Милан» и вывел его на новый уровень. Луке 40 лет, но без него никуда. Сборная Хорватии — единое целое, почти без изъянов. У Чехии есть определённые трудности, которые проявляются в реализации и даже в защите, не говоря уже об отсутствии ключевых футболистов. Вывод очевиден — ещё одна победа команды Златко Далича.