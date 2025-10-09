Мальта — Нидерланды: определён самый вероятный счёт

9 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Мальта и Нидерланды. Встреча состоится на стадионе «Та-Кали» в Та-Кали. Начало — в 21:45 мск.

В предыдущем очном матче команда Рональда Кумана выиграла со счётом 8:0.

Букмекеры в своих прогнозах считают безоговорочными фаворитами гостей. Поставить на победу сборной Нидерландов можно с коэффициентом 1.06. Шансы сборной Мальты оценили в 45.00. Ничья идёт с коэффициентом 11.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.30.

Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу гостей за 5.50. Победа Нидерландов 4:0 доступна за 6.20.