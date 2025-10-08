«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Динамо» и его тотал больше 2.5 за 1.95.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2025, среда. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Московское «Динамо» постепенно набирает обороты после не самого убедительного старта. Команда Алексея Кудашова прошла через небольшой кризис — ходили даже слухи о возможной отставке тренера, но москвичи доказали, что способны выбираться из непростых ситуаций. В последние недели они действуют собранно и уверенно: победы над «Трактором» (3:2 Б) и «Торпедо» (4:1) показали, что команда умеет дожимать соперника. Вратарская линия в лице Моторыгина и Подъяпольского работает стабильно, но вот оборона иногда всё же сбоит. Однако при поддержке своих болельщиков «Динамо» традиционно добавляет в агрессии и темпе — домашняя арена им только на руку.

У «Салавата Юлаева» сезон складывается куда сложнее. Команда Виктора Козлова переживает серьёзную перестройку: летом из Уфы ушли лидеры, а новые сочетания звеньев пока не сыгранны. Семён Вязовой не внушает уверенности, а оборона временами допускает грубые ошибки. Тем не менее в последних матчах «Салават Юлаев» будто начал оживать — после шестиматчевой серии поражений команда наконец-то выиграла дважды подряд: у «Сибири» (5:2) и «Сочи» (3:1). Эти победы поднимают моральный дух коллектива и дают надежду на то, что уфимцы всё-таки найдут свою игру.

Чего я жду от матча? Против «Динамо» «Салавату Юлаеву» в Москве будет очень сложно. Динамовцы выглядят собраннее, глубина состава выше, а поддержка домашних трибун может стать решающим фактором. Но это не значит, что уфимцы не дадут бой. Команда Кудашова сейчас на подъёме и должна брать очки в этом матче. Тем более что уфимцы в последний раз побеждали «Динамо» ровно три года назад — в октябре 2022-го. С тех пор — шесть побед подряд у москвичей», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».