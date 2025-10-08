«Автомобилист» — СКА: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Екатеринбурге

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — СКА.

Ставка: первый гол — СКА за 1.90.

«Интересный матч по вывеске и своей интриге до стартового вбрасывания. «Автомобилист» на бумаге фаворит — коллектив из Екатеринбурга выиграл четыре последних встречи. Побеждал он как дома, так и на выезде, не оставляя шансов абсолютно разным по уровню соперникам.

Хоккеисты из Санкт-Петербурга вместе со своим главным тренером Игорем Ларионовым-старшим находятся не в самом завидном положении: они как раз четыре игры подряд уступают оппонентам. СКА в последних встречах производит не самое радужное впечатление, поэтому эти неудачи в результатах вполне логичны и заранее предсказуемы. Петербуржцам нужно разобраться внутри коллектива, найти точки соприкосновения, чтобы выбраться из ямы, в которую они себя загнали. После 12 сыгранных матчей СКА расположился на девятой строчке. Да, ещё есть время всё исправить, но терпение руководства армейцев не бесконечно.

Прогнозирую достаточно тяжёлую игру для обеих команд. Екатеринбург не захочет уступать при родных трибунах, а СКА очень нужны очки и долгожданная победа. Впереди ещё множество серьёзных противостояний, но здесь и сейчас «Автомобилист» выглядит фаворитом матча с петербуржцами. Однако именно гости, на мой взгляд, забросят шайбу первыми, после чего хозяева побегут отыгрываться», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».