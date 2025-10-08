Скидки
«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон».

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.90.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
«В прошлом сезоне «Бостон» стал одной из худших команд Восточной конференции. В межсезонье команду возглавил новый главный тренер Марко Штурм, но серьёзных изменений в составе так и не произошло. «Брюинз» идут в новый сезон одними из аутсайдеров Востока.

«Вашингтон», напротив, выиграл Восточную конференцию в регулярном чемпионате. Спенсер Карбери проделывает в «Кэпиталз» фантастическую работу. Летом клуб совершил лишь косметические изменения в составе. Из хоккеистов основы к команде присоединился лишь экс-защитник «Миннесоты» Чисхольм.

К тому же в прошлом сезоне «Вашингтон» трижды обыграл «Бостон» в четырёх очных встречах.

Мой прогноз: победа «Кэпиталз» в основное время с коэффициентом 1.90», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

