«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон».
Ставка: победа «Вашингтона» за 1.90.
«В прошлом сезоне «Бостон» стал одной из худших команд Восточной конференции. В межсезонье команду возглавил новый главный тренер Марко Штурм, но серьёзных изменений в составе так и не произошло. «Брюинз» идут в новый сезон одними из аутсайдеров Востока.
«Вашингтон», напротив, выиграл Восточную конференцию в регулярном чемпионате. Спенсер Карбери проделывает в «Кэпиталз» фантастическую работу. Летом клуб совершил лишь косметические изменения в составе. Из хоккеистов основы к команде присоединился лишь экс-защитник «Миннесоты» Чисхольм.
К тому же в прошлом сезоне «Вашингтон» трижды обыграл «Бостон» в четырёх очных встречах.
Мой прогноз: победа «Кэпиталз» в основное время с коэффициентом 1.90», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».