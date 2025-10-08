Скидки
«Эдмонтон» — «Калгари»: прогноз Николая Чегорского на игру регулярного чемпионата НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Калгари».

Ставка: «Калгари» не проиграет за 2.07.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари
«Эдмонтон» два сезона подряд заваливал старт регулярного чемпионата. Команда, дважды выходившая в финал Кубка Стэнли, вряд ли будет снова рвать жилы с начала сезона.

Для «Калгари» нет более принципиального соперника, чем «Ойлерз». В прошлом сезоне «огоньки» провели с «нефтяниками» три встречи и уступили в основное время лишь раз. Да, ставка на двойной шанс «Калгари» рискованная, но больно вкусный коэффициент на неё.

Мой прогноз: «Калгари» не проиграет за 2.07», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

