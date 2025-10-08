Эксперты назвали фаворитов нового сезона НХЛ

Стартовал очередной сезон НХЛ. Лига, как и всегда, непредсказуема. Букмекеры даже не смогли выделить одного фаворита.

Аналитики считают главными претендентами на титул сразу четыре команды. За 10.00 можно поставить на обладателя Кубка Стэнли двух последних лет «Флориду», несмотря на потерю двух лидеров — Мэттью Ткачука и Александра Баркова, а также «Даллас», «Колорадо» и «Эдмонтон».

Шансы «Каролины» оценили в 12.00, а на «Вегас» предлагают сделать ставку за 15.00. Коэффициентом 20.00 оценили вероятность успеха «Нью-Джерси», «Тампы» и «Торонто».

Поставить, что Александр Овечкин сможет завоевать Кубок Стэнли в свой, вероятно, последний сезон в лиге, можно за 30.00.