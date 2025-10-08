Эксперты назвали главного претендента на звание «Новичка года» в НХЛ

Стартовал регулярный чемпионат НХЛ. Букмекеры принимают ставки на индивидуальные награды по его итогам, в том числе и на то, кто станет «Новичком года» в лиге.

Явным претендентом на это звание считают россиянина Ивана Демидова, выступающего за «Монреаль». Форвард уже успел ярко дебютировать в плей-офф прошлого сезона, а теперь готов закрепить успех.

Среди его конкурентов выделяют нападающего «Сан-Хосе» Майкла Мису — на его победу можно поставить с коэффициентом 12.70. В тройке главных претендентов также Джимми Снаггеруд из «Сент-Луиса», на его успех дают котировку 13.30.

В топ-10 претендентов есть ещё два россиянина. Шансы вратаря «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова оценили в 24.20, а на защитника «Каролины» Александра Никишина можно поставить за 26.00.