Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали главного претендента на звание «Новичка года» в НХЛ

Эксперты назвали главного претендента на звание «Новичка года» в НХЛ
Комментарии

Стартовал регулярный чемпионат НХЛ. Букмекеры принимают ставки на индивидуальные награды по его итогам, в том числе и на то, кто станет «Новичком года» в лиге.

Явным претендентом на это звание считают россиянина Ивана Демидова, выступающего за «Монреаль». Форвард уже успел ярко дебютировать в плей-офф прошлого сезона, а теперь готов закрепить успех.

Среди его конкурентов выделяют нападающего «Сан-Хосе» Майкла Мису — на его победу можно поставить с коэффициентом 12.70. В тройке главных претендентов также Джимми Снаггеруд из «Сент-Луиса», на его успех дают котировку 13.30.

В топ-10 претендентов есть ещё два россиянина. Шансы вратаря «Сан-Хосе» Ярослава Аскарова оценили в 24.20, а на защитника «Каролины» Александра Никишина можно поставить за 26.00.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android