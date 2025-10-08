Эксперты назвали главных претендентов на участие в турнире UFC в Белом доме

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение турнира UFC в Белом доме по случаю собственного 80-летия и 250-летия страны. Предполагается, что вечер единоборств состоится 28 июня 2026 года. Букмекеры уже принимают ставки на то, кто выйдет в октагон на этом ивенте.

Больше всего шансов аналитики дают Тому Аспиналлу, на его участие можно поставить за 1.22. Вероятность боя с участием Конора Макгрегора оценили в 1.30. Скандальный ирландец сейчас отбывает дисквалификацию, но она завершится к дате турнира.

За 1.33 можно поставить на то, что ради боя в Белом доме в октагон вернётся Джон Джонс. Заключить пари на Алекса Перейру можно с коэффициентом 1.45, а на Ислама Махачева — за 1.65. С такой же котировкой можно поставить и на Хамзата Чимаева.