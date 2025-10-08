«Вашингтон» — «Бостон»: кто фаворит матча НХЛ, прогнозы и ставки
В ночь на 9 октября 2025 года в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арене» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». Начало — в 2:30 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 1.87, а шансы «Бостона» по итогам 60 минут оценили в 3.55. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.30.
По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.93, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.87. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1,5 шайбы, принимают за 1.60.
