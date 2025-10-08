«Эдмонтон» — «Калгари»: ставки и прогнозы на матч НХЛ 9 октября

В ночь на 9 октября 2025 года в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз». Начало — в 5:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эдмонтона» в основное время можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Калгари» по итогам 60 минут оценили в 3.80. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.72, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 2.12. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.50.