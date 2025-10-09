Мальта — Нидерланды: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Мальта — Нидерланды.

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 2.00.

Сборной Нидерландов нужно продолжать побеждать аутсайдеров, чтобы отобраться на ЧМ-2026 с первого места. Она возглавляет группу G с 10 очками (столько же у Польши), при одной игре в запасе. Подопечные Рональда Кумана одержали три победы в четырёх встречах. Обыграли Финляндию (2:0) и Литву (3:2), а также поиздевались над защитой мальтийцев — 8:0. С поляками была ничья — 1:1.

Конечно, у сборной Мальты нет шансов побороться за выход на ЧМ-2026. Она занимает последнее место в группе, набрав всего два очка в матчах с Литвой (1:1 и 0:0). Да и гол забила всего лишь один за пять матчей. В принципе, с Польшей (0:1) и Финляндией (0:2) получалось не так уж плохо. Конечно же, звёзд мирового масштаба у Мальты нет, поэтому можно рассчитывать только на характер футболистов. А это есть у каждого, пусть и не хватает таланта.

Дома Нидерланды уничтожили оборону команды Эмилио Де Лео. Но после этих 8:0 что-то сломалось — ничья с поляками и два пропущенных от Литвы. Не могли ли мальтийцы посеять излишнюю самоуверенность в рядах «оранжевых», которая теперь выходит им боком? Предположим, что в этом матче команды ограничатся максимум тремя мячами. Поражение 0:3 уже лучше, чем 0:8.