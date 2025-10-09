Скидки
Англия — Уэльс: прогноз на матч в Лондоне

Англия — Уэльс: прогноз на матч в Лондоне
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищескую игру Англия — Уэльс.

Ставка: Англия победит с форой (-1.5) за 1.83.

В Тухеле начали сомневаться после побед со счётом 1:0 и 2:0 в матчах с Андоррой, но в последней встрече с Сербией (5:0) был совсем другой футбол. Эта победа стала пятой подряд в квалификации на ЧМ. Сборная Англии занимает в группе К первое место с отрывом в семь очков от ближайшего преследователя. Забила 13 голов. И ни одного не пропустила!

В отборе на ЧМ-2026 у валлийцев сложная ситуация. Команда набрала 10 очков, но этого не хватает, чтобы запрыгнуть даже на второе место. На нём расположилась Бельгия, у которой столько же очков, однако намного лучше разница мячей. В квалификации валлийцы выиграли у Лихтенштейна (3:0) и Казахстана (3:1 и 1:0), уступили Бельгии (3:4) и сыграли вничью с Северной Македонией (1:1).

После встречи с Англией у валлийцев будет игра с Бельгией, которая принципиально важна. Это прямой конкурент в борьбе за выход на ЧМ-2026. Стоит поберечь нервы и здоровье своего состава, который и так слабее, чем у топовых сборных. Подопечные Томаса Тухеля должны побеждать с разницей минимум в два мяча.

