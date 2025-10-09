Англия — Уэльс: ставки и коэффициенты на матч в Лондоне

9 октября 2025 года пройдёт товарищеский матч, в котором сыграют Англия и Уэльс. Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу сборной Англии можно с коэффициентом 1.36. Шансы сборной Уэльса оценили в 12.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.30. На гол в каждом тайме дают 1.75. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 6.00.