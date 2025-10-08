Скидки
Стали известны шансы Овечкина забить в первой игре сезона НХЛ

Стали известны шансы Овечкина забить в первой игре сезона НХЛ
В ночь на 9 октября 2025 года в Вашингтоне на «Кэпитал Уан-Арене» состоится матч НХЛ, в котором сыграют «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз». Начало — в 2:30 мск.

Поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 1.87, а шансы «Бостона» по итогам 60 минут оценили в 3.65.

Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.93, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.87.

Заключить пари на гол Александра Овечкина предлагается с коэффициентом 2.45, что составляет около 40% вероятности. Если российский форвард «Вашингтона» не сможет отличиться, зайдёт коэффициент 1.57 (60%).

Ставки на голевой пас Овечкина принимаются за 3.00. Победа «Кэпиталз» в основное время при голе Александра доступна за 3.60.

