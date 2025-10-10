Россия — Иран: определён самый вероятный счёт

10 октября 2025 года пройдёт товарищеский матч, в котором сыграют Россия и Иран. Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 20:00 мск.

Поставить на победу сборной России можно с коэффициентом 1.49, что составляет 67% вероятности.

При этом шансы сборной Ирана оценили в 9.10 (10%). Ничья идёт с коэффициентом 4.20 (23%).

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Самый вероятный исход — 2:0 в пользу России за 7.00. Победа россиян 1:0 идёт за 7.50, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 8.20.