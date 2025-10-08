Скидки
В России хотят начать штрафовать за размещение информации об онлайн-казино

В России хотят начать штрафовать за размещение информации об онлайн-казино
В Госдуму внесли два законопроекта о запрете распространения в интернете информации о нелегальных азартных играх, в частности, онлайн-казино. Документы появились в базе данных ведомства.

Первый документ предлагает запретить размещать информацию о нелегальных азартных играх в соцсетях и СМИ.

«Законопроект направлен на устранение юридической коллизии, когда запрещено размещение в сети «Интернет» азартных игр, но вместе с тем разрешено размещение информации и совершение публичных действий, направленных на привлечение аудитории к нелегальным организаторам азартных игр. При этом действия таких лиц зачастую не представляется возможным квалифицировать как рекламу. К примеру, когда такие лица размещают реферальные ссылки в закрепленном комментарии под видео или демонстрируют успешную игру в нелегальные онлайн-казино на стримах, показывая якобы многомиллионные выигрыши, такие действия не являются рекламой», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Второй документ предполагает штрафы за нарушение запрета, обозначенного в первом законопроекте. Так, за распространение информации об онлайн-казино предлагают штрафовать граждан на 20-50 тыс. рублей, должностных лиц – на 50-200 тыс. рублей, юридических лиц – на 300 тыс.–1 млн рублей.

За повторное нарушение вынесут штраф от 200 до 500 тыс. рублей, должностные лица – от 500 тыс. до 1,5 млн рублей, юрлица – 5-7 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок
до 90 суток.

