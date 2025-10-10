Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Бельгия — Северная Македония: определён самый вероятный счёт

Бельгия — Северная Македония: определён самый вероятный счёт
Комментарии

10 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Бельгия и Северная Македония. Встреча состоится на стадионе «Планет Груп Арена» в городе Гент (Бельгия). Начало — в 21:45 мск. Разница между командами в группе всего одно очко.

Букмекеры в своих прогнозах считают безоговорочными фаворитами хозяев. Поставить на победу сборной Бельгии можно с коэффициентом 1.19.

Шансы сборной Северной Македонии оценили в 22.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.60. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 5.50.

Материалы по теме
Last Dance по-овечкински! Сможет ли легендарный форвард забить 1000 голов в НХЛ?
Last Dance по-овечкински! Сможет ли легендарный форвард забить 1000 голов в НХЛ?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android