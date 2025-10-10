Бельгия — Северная Македония: определён самый вероятный счёт

10 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Бельгия и Северная Македония. Встреча состоится на стадионе «Планет Груп Арена» в городе Гент (Бельгия). Начало — в 21:45 мск. Разница между командами в группе всего одно очко.

Букмекеры в своих прогнозах считают безоговорочными фаворитами хозяев. Поставить на победу сборной Бельгии можно с коэффициентом 1.19.

Шансы сборной Северной Македонии оценили в 22.00. Ничья идёт с коэффициентом 6.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.60. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 5.50.