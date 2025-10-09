Чехия — Хорватия: прогноз Алексея Гасилина на матч отбора ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Чехия — Хорватия.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08.

«Битва за первую строчку в группе. Хорваты идут катком по отбору — 17 забитых мячей за 4 игры. Команда Луки Модрича снова играет легко и вдохновенно — кажется, она просто не знает, как остановиться.

Чехи тоже хороши в атаке: в среднем забивают 2.2 гола за матч. В прошлой очной встрече команды устроили настоящее шоу — пять мячей в ворота Чехии и один в ответ.

Эти сборные точно не станут отсиживаться в обороне. У обеих сильная линия атаки, есть лидеры, способные решить исход эпизода в одиночку.

Ждать осторожного футбола здесь не стоит — всё говорит в пользу зрелищного матча», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».