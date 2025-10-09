Беларусь — Дания: прогноз Семёна Зигаева на игру отборочного турнира ЧМ-2026

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Беларусь — Дания.

Ставка: победа Дании и её тотал больше 2.5 за 1.90.

«Сборная Беларуси в Лиге наций играла в дивизионе C — и, мягко говоря, не блистала. Да, проиграла лишь однажды, но и побед столько же. В итоге закономерное третье место. После этого белорусы провели серию товарищеских матчей, а затем начали отбор к чемпионату мира — и здесь дела пошли ещё хуже. В сентябре команда ездила в гости к Греции и смогла забить только при счёте 0:5, да и то с пенальти. Потом был матч со шотландцами на нейтральном поле — снова поражение, 0:2.

Дания же выступала в элитном дивизионе A и, несмотря на яркое начало с двух побед, отстала от испанцев. Со второго места команда всё-таки вышла в плей-офф, где в первом домашнем матче разгромила Португалию, но в ответной встрече уступила. В отборе к чемпионату мира датчане стартовали с нулевой ничьей против шотландцев, а затем на выезде уничтожили Грецию.

Для Беларуси это, по сути, последний шанс включиться в борьбу за первое место в группе. Но и поле нейтральное, и соперник на порядок выше классом. У Дании сильнейший состав, исполнители из топ-чемпионатов, команда сбалансирована и опытна», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».