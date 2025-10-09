Англия — Уэльс: прогноз Александра Елагина на товарищеский матч

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Англия — Уэльс.

Ставка: обе забьют за 2.28.

«9 октября на поле национального стадиона «Уэмбли» в Лондоне пройдёт товарищеский матч между сборными Англии и Уэльса. Это будет 105-я встреча между британскими командами и всего лишь восьмая, проводимая не в рамках официального турнира.

В последний раз товарищеский матч между Англией и Уэльсом состоялся пять лет назад, также на «Уэмбли», и завершился уверенной победой хозяев со счётом 3:0. Любопытно, что в XXI веке эти сборные играют друг с другом крайне редко. Например, с 1984 по 2000 год они не встречались вовсе, тогда как раньше такие встречи были традицией британского футбола. За последние 25 лет это будет лишь восьмая игра между ними, причём предыдущие семь закончились победами «трёх львов» с общим счётом 14:2. В последних двух матчах англичане забили по трижды и ни разу не пропустили.

Сегодня обе сборные готовятся к решающим встречам отборочного турнира ЧМ-2026. Уэльс 13 октября примет Бельгию — у обеих команд по 10 очков, однако бельгийцы сыграли на матч меньше и до визита в Кардифф встретятся с Северной Македонией, у которой 11 очков. В группе J всё очень плотно, валлийцы надеются, что встреча с Англией станет генеральной репетицией перед важнейшим сражением.

Однако добиться положительного результата на «Уэмбли» будет крайне сложно. Уэльс не побеждал в товарищеских матчах на выезде с 2008 года (тогда команду к победе над Данией привёл нынешний тренер Крэйг Беллами), а забить в таких играх не может уже 10 встреч подряд — с 2009 года. Более того, валлийцы выиграли лишь 1 из 24 выездных матчей с Англией после Второй мировой войны — в 1977 году. С тех пор они забили на английской земле всего дважды, пропустив 10 мячей, и уступили в последних пяти встречах подряд.

Англия же уверенно идёт по отбору — 15 очков из 15 возможных, разгром сербов 5:0 и серия из семи побед в квалификации. Команда Томаса Тухеля забивает в 16 встречах подряд — лучшая серия за последние 30 лет.

Ожидаю, что валлийцы сумеют навязать борьбу и хотя бы раз огорчат Джордана Пикфорда или его сменщика, ведь в атаке есть креатив и стандарты, на которые команда Беллами делает ставку. Но и Англия, безусловно, забьёт — атака у них на другом уровне», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».