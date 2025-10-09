Скидки
«Нефтехимик» — «Амур»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Нижнекамске

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Амур».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 1.87.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Два дня назад команды сыграли между собой первый раз в Нижнекамске. «Амур» смог прервать серию без побед, одолев соперника на выезде в равной и вязкой борьбе. Счёт 2:1 говорит о том, что и в четверг нас, вероятно, ждёт похожий сценарий — осторожная игра с минимумом ошибок.

«Нефтехимик» удивил всех на старте сезона, обыгрывая более именитых соперников и демонстрируя цепкий, организованный хоккей. Постепенно к нижнекамцам стали относиться серьёзнее — это уже не аутсайдер, а команда, которая способна навязать борьбу любому. Да, мастерства звёздного уровня здесь нет, но за счёт дисциплины, самоотдачи и коллективной работы команда берёт своё.

А вот чем берёт «Амур» — вопрос. Команда нестабильна, может сыграть вдохновенно, а может полностью провалить матч. Стабильного рисунка игры нет — всё зависит от дня. В Нижнекамске хабаровчане уже сделали максимум, увезли победу, но второй такой удачи, скорее всего, не будет.

«Нефтехимик» дома играет надёжнее, и теперь у хозяев есть дополнительная мотивация — реабилитироваться перед своими болельщиками. Вероятно, матч получится сдержанным, с акцентом на оборону, где нижнекамцы выглядят предпочтительнее», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

