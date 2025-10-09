«Шанхайские Драконы» — «Динамо» Мн: ставка Романа Габдрафикова на игру КХЛ 9 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» – «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Динамо» за 2.23.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2025, четверг. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Начать этот текстовый прогноз я намерен с символизма, который предшествует этому замечательному матчу — а точнее, целой мини-серии из двух подряд встреч между этими командами. Речь идёт о том, что буквально накануне состав «Шанхая» пополнил новичок — нападающий Кевин Лабанк, за плечами которого 542 матча в НХЛ и 251 набранное очко. Символизм здесь в том, что этот форвард мог оказаться в минском «Динамо», но, как сообщают инсайдеры, в последний момент выбор пал в пользу команды Жерара Галлана.

В этом сезоне соперники ещё не встречались, и эти два очных поединка могут серьёзно повлиять на расклад в верхней части таблицы Западной конференции. На момент подготовки текста минчане занимают третью строчку, «Драконы» — пятую. При одинаковом количестве матчей (по 11) у «Динамо» всего на два очка больше.

«Шанхай» выдал отличную пятиматчевую серию с очками, в которой одержал четыре победы. Но всё закончилось в выездном матче против «Спартака» — 0:3. По данным источников, команда Галлана подошла к игре в не лучшем состоянии из-за болезни, что и сказалось на результате. Вопрос в том, успеют ли «драконы» восстановиться к четвергу — это ключевой момент при выборе прогноза.

Минчане же в полном порядке: шесть матчей — пять побед. Дмитрий Квартальнов после последней виктории отметил личный юбилей, став первым тренером в истории КХЛ, которому покорилась отметка в 600 побед. Команда прибавляет от игры к игре, действует системно и уверенно.

Чего я жду от матча? Я вижу здесь победу минского «Динамо». И по текущей форме, и с учётом состояния «Шанхая» логика ведёт именно к этому исходу. Тем, кто считает ставку на победу в основное время рискованной, можно рассмотреть вариант с форой (0) за коэффициент 1.70. Сам же я выбираю более смелый вариант — победу в основное время за коэффициент 2.23», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».