«Нэшвилл» — «Коламбус»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Коламбус».

Ставка: тотал «Нэшвилла» больше 2.5 за 1.54.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 10 октября 2025, пятница. 03:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нэшвилл» выглядел неубедительно как на турнире новичков, так и в предсезонных встречах. Конечно, команда настроена перевернуть прошлый провальный сезон. Лидеры не изменились, а большие надежды возлагаются и на новичков. 18-летний Брэди Мартин, задрафтованный «хищниками» в июне 2025 года, дебютирует против «Коламбуса» в центре между Форсбергом и О’Райлли. Это большая ответственность, однако команде нужно добавить глубины и разнообразия.

Сага с Егором Чинаховым пока продолжается. Летом нападающий запросил обмен, затем сменил агента, поговорил с главным тренером, но в преддверии сезона оказался в группе запасных. Есть основания полагать, что Егора не будет в заявке. Чинахов сыграл в пяти предсезонных встречах и набрал 3 (1+2) очка с коэффициентом полезности «-1». От него явно ждут большего, в клубе открыто говорят, что в составе есть 13 компетентных нападающих, которые должны бороться за своё место. «Коламбус» также успел отказаться от услуг Сергея Федотова, а обмен Тарасова во «Флориду» можно считать положительным шагом — вратарь так и не смог раскрыться в этой организации, проведя в старте лишь 61 матч.

«Коламбус» чуть-чуть не дотянул до плей-офф, однако заявил о себе в прошлом сезоне. Планка поднялась, и теперь никто не будет воспринимать команду как аутсайдера. Две очные встречи в сезоне-2024/2025 пробили ТБ 6.5: хозяева победили в Коламбусе 8:4, а «хищники» дома — 4:3 в овертайме. Конечно, «Нэшвиллу» стоит подсобраться, но, если учитывать первую игру сезона и яркую историю противостояния, голы должны быть с обеих сторон. Отдам преимущество хозяевам», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».