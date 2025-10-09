Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Тампа-Бэй» — «Оттава»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

«Тампа-Бэй» — «Оттава»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ
Комментарии

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Оттава».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.70.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тампа-Бэй» и «Оттава» в межсезонье запомнились тем, что капитально проваливались в отдельных матчах. «Лайтнинг» уступили «Флориде» (0:7) во встрече, закончившейся массовой бойней с 322 минутами штрафа.

«Сенаторз» в начале октября потерпели два поражения от «Монреаля» и «Сент-Луиса» с общим счётом 1:12.

В прошлом сезоне «Тампа-Бэй» и «Оттава» провели между собой четыре матча, и в трёх из них было заброшено 6+ шайб. Жду продолжения тенденции и в новом чемпионате», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

Материалы по теме
Прогнозы на спорт 9 октября 2025 года: Беларусь против Дании, Англия и Капризов в НХЛ
Прогнозы на спорт 9 октября 2025 года: Беларусь против Дании, Англия и Капризов в НХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android