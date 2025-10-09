«Тампа-Бэй» — «Оттава»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ
Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Оттава».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.70.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Тампа-Бэй» и «Оттава» в межсезонье запомнились тем, что капитально проваливались в отдельных матчах. «Лайтнинг» уступили «Флориде» (0:7) во встрече, закончившейся массовой бойней с 322 минутами штрафа.
«Сенаторз» в начале октября потерпели два поражения от «Монреаля» и «Сент-Луиса» с общим счётом 1:12.
В прошлом сезоне «Тампа-Бэй» и «Оттава» провели между собой четыре матча, и в трёх из них было заброшено 6+ шайб. Жду продолжения тенденции и в новом чемпионате», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».
