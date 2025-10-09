«Тампа-Бэй» — «Оттава»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Оттава».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.70.

НХЛ — регулярный чемпионат 10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг — Оттава Сенаторз

«Тампа-Бэй» и «Оттава» в межсезонье запомнились тем, что капитально проваливались в отдельных матчах. «Лайтнинг» уступили «Флориде» (0:7) во встрече, закончившейся массовой бойней с 322 минутами штрафа.

«Сенаторз» в начале октября потерпели два поражения от «Монреаля» и «Сент-Луиса» с общим счётом 1:12.

В прошлом сезоне «Тампа-Бэй» и «Оттава» провели между собой четыре матча, и в трёх из них было заброшено 6+ шайб. Жду продолжения тенденции и в новом чемпионате», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».