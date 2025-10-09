Скидки
«Сент-Луис» — «Миннесота»: прогноз Николая Чегорского на игру регулярного чемпионата НХЛ

Комментарии

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Миннесота».

Ставка: победа «Миннесоты» с форой (0) за 2.07.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Миннесота» и «Сент-Луис» сопоставимые по уровню команды, которые в новом сезоне будут претендовать на выход в плей-офф. Не удивительно, что букмекеры оценили шансы соперников на успех примерно одинаково. Чуть ниже коэффициент на «Блюз» за счёт фактора домашней площадки.

Непростой матч для прогноза, поэтому я обращусь к статистике личных встреч прошлого сезона. А там очевидное преимущество было у «Миннесоты», которая выиграла у «Сент-Луиса» три матча из четырёх.

Мой прогноз: фора (0) «Миннесоты» с коэффициентом 2.07», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

