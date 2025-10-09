Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Чехия — Хорватия: ставки и коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026

Чехия — Хорватия: ставки и коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

9 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Чехия и Хорватия. Встреча состоится на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Начало — в 21:45 мск.

ЧМ-2026 — Европа . Группа L. 7-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Чехия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 2.45. Шансы сборной Чехии оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

Если сборная Чехии хочет выходить на ЧМ-2026 напрямую, то должна обыгрывать Хорватию с приличной разницей мячей. В противном случае её ждут стыковые матчи, потому что в очной встрече она уступила с разгромным счётом 1:5. Все остальные встречи отбора сборная Чехии выиграла — у Фарерских островов (2:1), Гибралтара (4:0) и Черногории (2:0 и 2:0).

Хорваты выиграли все четыре матчи с общим счётом 17:1.

Материалы по теме
Отбор ЧМ-2026: внушительная Хорватия и напоминание о 0:8 от Нидерландов
Отбор ЧМ-2026: внушительная Хорватия и напоминание о 0:8 от Нидерландов
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android