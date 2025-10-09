Чехия — Хорватия: ставки и коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2026

9 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира на ЧМ-2026, в котором сыграют Чехия и Хорватия. Встреча состоится на стадионе «Фортуна Арена» в Праге. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Хорватии можно с коэффициентом 2.45. Шансы сборной Чехии оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.50.

Если сборная Чехии хочет выходить на ЧМ-2026 напрямую, то должна обыгрывать Хорватию с приличной разницей мячей. В противном случае её ждут стыковые матчи, потому что в очной встрече она уступила с разгромным счётом 1:5. Все остальные встречи отбора сборная Чехии выиграла — у Фарерских островов (2:1), Гибралтара (4:0) и Черногории (2:0 и 2:0).

Хорваты выиграли все четыре матчи с общим счётом 17:1.