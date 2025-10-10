Скидки
Исландия — Украина: определён фаворит матча квалификации ЧМ-2026

Исландия — Украина: определён фаворит матча квалификации ЧМ-2026
10 октября 2025 года пройдёт матч отборочного турнира ЧМ-2026, в котором сыграют Исландия и Украина. Встреча состоится на стадионе «Лаугардалсвёллур» в Рейкьявике. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу сборной Украины можно с коэффициентом 2.38. Шансы сборной Исландии оценили в 3.20. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

