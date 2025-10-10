Исландия — Украина: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру отбора ЧМ-2026 Исландия — Украина.

Ставка: Исландия не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 2.05.

Исландия в двух матчах квалификации набрала три очка. Разнесла оборону Азербайджана (5:0) и дала отпор Франции (1:2). Проиграла на тоненького. Если бы не великолепная форма Килиана Мбаппе и не отменённый после видеопросмотра гол, могла бы быть ничья.

Сборная Украины выглядит как-то неуверенно на фоне такого соперника. Если футбол в Исландии переживает подъём, то здесь, напротив, наблюдаем спад. Франции команда проиграла со счётом 0:2. Не хватало изобретательности, свежести и креатива в атакующих действиях. Затем с Азербайджаном сыграла вничью 1:1. Единственный мяч забил Георгий Судаков, выступающий за «Бенфику».

Однако целостной командной игры у сборной Украины нет. У большинства футболистов уровень либо пошёл на спад, либо они имеют недостаточно опыта выступлений на таком уровне, потому что находятся в клубах УПЛ. Ситуация в группе вынуждает подопечных Сергея Реброва играть только на победу, а это дополнительное давление и волнение. В Рейкьявике не прощают подобных слабостей.

Скорее всего, при домашних трибунах Исландия не проиграет, но в матче будет забито не менее двух мячей. Это может быть как победа хозяев 2:1, так и ничья 1:1. В то, что Украина возьмёт три очка в таком напряжённом матче, не верится. Многие говорят о том, что Сергею Реброву пора уйти в отставку. Его решения по ходу игры часто приводят в недоумение. Посмотрим.